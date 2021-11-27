Karamollaoğlu ve Davutoğlu'nun kefil olduğu CHP'nin gazetesinden "dinci çember" manşeti!

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İktidar olma hırsı nedeniyle AK Parti'ye karşı muhalefet saflarında yer alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kefil olduğu CHP'nin gazetesi, din eğitimini hedef aldı.

Kendisine yülenen İslam karşıtlığı misyonunu her alanda gösteren Cumhuriyet gazetesi, yüzde 99'unun Müslüman olduğu Türkiye'de okulöncesi çocuklara İslami eğitimin verilmesinden rahatsız oldu. İslam düşmanlığı yapan paçavra, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş için anaokul açmasını ve Eğitim-Bir-Sen'in din dersi talep etmesini hedef aldı.

"Dinci çember" ifadesiyle manşet yaptılar

Habere "Eğitime dinci çember" başlığı atan Laikçi Kemalist paçavra, Diyanet'in 4-6 yaş grubu çocukların Kur'an öğretimi için attığı adımdan bahsetti. Diyanet'in bu hedefleri doğrultusunda anaokulu açacağının belirtildiği haberde, Eğitim-Bir-Sen'in de Milli Eğitim Şurası öncesi din dersi talep ettiğini yazdı.

Cumhuriyet isimli paçavra, aynı haberin altındaki başka bir haberde, düşmanlık yaptığı İslam'ın şehitlerimize yüklediği "şehitlik" kavramını da kullanması ibretlik cehaletini sergilemesine neden oldu.

İşte o skandal haber:

Karamollaoğlu ve Davutoğlu bu haberleri görmezden gelmeye devam mı edecek?

İktidar hırsı sebebiyle AK Parti aleyhine çalışmak isterken kendi değerlerini ezip geçen, paçavranın sahipliğini yapan CHP'ye ve onun genel başkanı Kılıçdaroğlu'na övgüler dizen, 28 Şubat zulmünün tekrar hortlamayacağı hususunda taahhütlerde bulunan Karamollaoğlu ve Davutoğlu'nun bu skandal habere ne diyeceği ise merak konusu oldu.

Karamollaoğlu ve Davutoğlu, kefil oldukları CHP'nin ve Müslümanları hedef alan medya unsurlarına ne zaman kadar ses çıkarmayacak ve suskun kalacak? Savundukları değerlerin çiğnenmesine ne zaman tepki gösterecekler?