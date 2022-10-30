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Siyaset Karamollaoğlu üçüncü kez seçildi
Siyaset

Karamollaoğlu üçüncü kez seçildi

Saadet Partisi'nin 8. Olağan Büyük Kongresinde Temel Karamollaoğlu yeniden genel başkan seçildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 19:20:00 - 2022-10-30 19:32:36
Karamollaoğlu üçüncü kez seçildi

Saadet Partisi 8. Olağan Büyük Kongresi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Kongreye çok sayıda partili katılım gösterdi.

Öte yandan AK Parti, CHP, İYİ Parti, HDP, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, DEVA, BBP, Demokrat Parti, Hüda-Par, Zafer Partisi ve Memleket Partisi temsilcileri ve eski Meclis başkanı Bülent Arınç da kongreye katılanlar arasında yer aldı.

"Yapacak çok işimiz"

Kongrede konuşan ve tek adayı olan Temel Karamollaoğlu, kürsüye çıktığında, “Yapacak çok işimiz, atacak çok adımımız var.” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu üçüncü kez seçildi

Bin 200 kayıtlı delege, partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak olan yeni parti yönetimini belirledi.

Bu kapsamda Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi’nin üçüncü kez genel başkanı oldu.

Resmi hesaptan duyuruldu

Resmi hesabından açıklama yapan Saadet Partisi, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, geçerli delege oylarının tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçilmiştir."

Yeni dönem için imaj çalışması

Karamollaoğlu kongreye rakipsiz girse de yeni dönemi imaj çalışması ile başlattı.

81 yaşında olmasına rağmen her siyasetçi için büyük önem taşıdığı belirtilen Z Kuşağı'na hitap edebilmek için Twitter'da profil fotoğrafını değiştiren Karamollaoğlu gençler gibi kollarını kavuşturarak poz vermişti.

Karamollaoğlu'nun bu imaj çalışması ve yeni fotoğrafı sosyal medyada da gündeme gelmişti.

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