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Gündem Karamollaoğlu tüm emekleri görmezden geldi: Yatırımların yüzde doksanı boşa gidiyor
Gündem

Karamollaoğlu tüm emekleri görmezden geldi: Yatırımların yüzde doksanı boşa gidiyor

Yeniakit Publisher
2023-04-28 00:15:00 - 2023-04-28 00:33:00
Karamollaoğlu tüm emekleri görmezden geldi: Yatırımların yüzde doksanı boşa gidiyor

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'de yapılan binlerce yatırımı görmezden geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz sistemi değiştirmekte kararlıyız. Değişecek olan Cumhurbaşkanlığı Sistemidir. Biz bu sistemi değiştirebilmek için geçmişte bir araya geldik" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Trabzon teşkilatının bir otelde düzenlediği toplantıya katıldı. Millet İttifakı milletvekili adaylarının da yer aldığı toplantında konuşan Karamollaoğlu, "Çok ama çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Çok önemli bir seçime sadece birkaç hafta kaldı. İnşallah ülkemizin ufkunu açacak, insanlarımızın daha mesut olduğu bir ülke haline getirecek bu seçimde Cenab'ı Haktan en büyük başarıları bizlere nasip etmesini niyaz ediyorum. Çok farklı bir dönemden geçiyoruz. Özellikle hep beraber yaşadığımız acısını yüreğimizde hissettiğimiz bir depremle karşı karşıya kaldık. 11 ilimiz ve onlara yakın bazı illerimiz de bu depremde çok büyük hasar gördü. Bunu tamir etmek o kadar kolay değil. Çok üzülüyorum ama bu sistemin sebep olduğu bir gecikme sonucu ölüm hadiselerinin tahminimizden fazla olacağını kanaatindeyim" dedi.

'Yatırım dediklerimizin yüzde doksanının boşa gidiyor'

Ülkede yapılan yatırımların yüzde doksanının boşa gittiğini söyleyen Karamollaoğlu, "Türkiye'mizin en büyük problemi adaletin noksanlığıdır. Onun hemen arkasından güven gelir. Dürüstlük gelir, ahlaki değerler gelir. Biz yemeyiz, yedirmeyiz de. Biz herkesin hakkını kendisine vermekte tereddüt göstermeyiz. O bizim kendi insanımız mı, kendi arkadaşımız mı, yoksa siyasette aleyhimizde mi bulunuyor bunlara hiç önem vermeyiz. Liyakatli insanı iş başına getirirseniz o iş güzel yapılır, güzel çözülür. Hiçbir zaman kendi menfaatimizi düşünerek iş yapmayız. Bazen soruyorlar kaynağı nereden bulacaksınız ekonomik problemleri çözmek için. Evet, herkes kaynak arıyor. Bizim arkadaşlarımız da kaynak arıyor. Buna ihtiyaç da var. Özellikle dövizle çözülmesi icap eden problemlere birtakım dış kaynakları bularak çözüm üretebiliriz. Ancak bizim esas çözmemiz icap eden problemlere Türkiye'nin tamamına gelince kaynak elimizde tahmin ettiğimizden çok daha fazla. Siz yolsuzluğu kaldırın, israfı kaldırın, yanlış yatırımları kaldırın emin olun yüzlerce milyarlık imkan ortaya çıkar. Yüzlerce milyardan bahsediyorum. Bizim paramızın neredeyse yatırım dediklerimizin yüzde doksanı boşa gidiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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