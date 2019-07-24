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Karamollaoğlu: Saadet Partililer İmamoğlu'nu destekledi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldığı bir radyo programında 23 Haziran'da yenilemem İstanbul seçiminde Saadet Partisi’nin CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nu desteklediğini istemeden de olsa itiraf etti.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:27

 yeniakit.com.tr 

31 Mart yerel seçimlerinde CHP-İP ve HDP’nin kurduğu Millet İttifakı’nın içerisinde yer almayarak Necdet Gökçınar’ı İstanbul’dan aday gösteren Saadet Partisi 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde de aynı tavrını sürdürdü.

Gökçınar'ın oyu nereye gitti?

Ancak Gökçınar’ı yeniden aday gösteren Saadet Parti’sinin oyları yenilenen İstanbul seçimlerinde büyük bir düşüş yaşadı. 31 Mart’ta 103.300 oy alan Gökçınar 23 Haziran’da ise 47 bin 829’da kaldı.

Katıldığı bir radyo programında Gökçınar’ın oyunda yaşanan bu bariz düşüşün nedeni sorulan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi’nin 23 Haziran’da CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nu desteklediğini itiraf etti.

"Saadet Partililer İmamoğlu'na destek verdi"

“Sizin seçmen nereye oy verdi?” sorusuna cevap veren Karamollaoğlu şunları söyledi;

“Bizim seçmenimiz de gitti bir tarafa oy verdi. Ancak bu anlaşılabilir bir durum. Çünkü seçmenler bir infial gösterince mağdurun yanında olmayı tercih ederler. İnsanlarda genelde böyle bir haleti ruhiye vardır. 'Ne olur ne olmaz biz İmamoğlu’nu destekleyim' dedi"

Karamollaoğlu, sunucunun “Yani Saadet Partisi seçmeni için de mi geçerli bu” sorusunu da “Tabi” diyerek cevapladı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:27
  1. 31 Mart yerel seçimleri
  2. Necdet Gökçınar
  3. Saadet Partisi
  4. 23 haziran
  5. İstanbul
  6. Ekrem İmamoğlu
  7. Temel Karamollaoğlu

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  • hizipsavarhizipsavar7 dk önce
    hımmm o zaman israilde ortadoğuda kudüsde mağduru oynuyor demk siz isailede sahip çıkarsınız<. asla hakkımız size helal değildir. o günhala gideceksiniz mahşerde hesaplaşacağız. pkk lalı hdp li dhkpc vatan hainlerine apoculara fetocularadomuz yiyenlere di,ne küfredenlere oy verdiniz öylemi. o zaman onlarlasınız cenazenizide onlar kaldırır kıyamete kadar size helllik yok. bu öfke dinmez dinmeyecek. sakın am asakın milletten oy istemeye gitmeyin. kovulacak aşağılanacak hakaret 3edileceksiniz. dün kiminle iseniz yarın da onla olun sizden gelecek hiç bir şeyi istemiyoruz.
  • EGEEGE7 dk önce
    İBB tesislerinde beraber şarap içerek kutlarsiniz....
  • orak çekiçorak çekiç15 dk önce
    hepsinin patronu bir ..bunlar batı mandacılığına hayran ve görevli kişilerdir.
  • MuratMurat16 dk önce
    Zaten, kendisine biçilen görev de bu. Millet İttifakı'nın çoğunluğu almasını engelle de nasıl yaparsan yap.
  • MülayimMülayim17 dk önce
    Demokrasiye iman edenler için demokratik bir hak kullanılmış.İnanmayanlar için........

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