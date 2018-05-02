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Karamollaoğlu resmen başvurdu!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvurdu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:30
Karamollaoğlu resmen başvurdu!

Karamollaoğlu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu yapmak üzere, parti yetkilileriyle YSK'ye geldi.
Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Karamollaoğlu, seçim sürecinde önemli bir adımı attıklarını ve adaylık başvurusunda bulunduklarını belirtti.
YSK Başkanı Sadi Güven ve Kurul üyeleriyle görüştüklerini de aktaran Temel Karamollaoğlu, "'Hayırlı olsun' diyorum. İnşallah seçimler sonunda bir kere daha böyle bir araya gelir seçim neticeleri hakkındaki görüşlerimizi, sırtımıza görev yüklenmişse de düşüncelerimizi sizlere aktarırız." dedi.
Bir soru üzerine Karamollaoğlu, ittifakla ilgili çalışmaların sürdüğünü, bir kaç gün içinde bu konuyla ilgili açıklamaların yapılacağını belirtti.

''BENİM İÇİN SEFERBERLİK İLAN ETTİ''

"100 bin imzayla başvuruyorsunuz, partinin değil, şahıs olarak aday olmuş oluyorsunuz." şeklindeki soru üzerine de Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi:
"Elbette bir şahıs olarak müracaat ediyoruz, çünkü bizim Meclis'te grubumuz yok. Ancak şu da bir gerçek ki ben Saadet Partisi'nin Genel Başkanı'yım ve Saadet Partisi benim genel başkan olmam için bir seferberlik ilan etti.''

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:30
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Cumhurbaşkanı adaylığı

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