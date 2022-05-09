Karamollaoğlu nihayet konuştu! 'Ümit Özdağ'ı üzülerek takip ediyorum' deyip iktidarı hedef aldı

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ırkçı söylemlerle göçmenleri hedef almasını sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Özdağ'ın söylemlerini üzülerek takip ettiğini söyleyen Karamollaoğlu, AK Parti iktidarını göç kontrolsüzlüğünü benimsemekle suçladı:

Derinleşen ekonomik krizle birlikte sığınmacılara yönelik müsamahanın azaldığını, bazı kesimlerin de nefret söylemleriyle tepkileri daha da yoğunlaştırdığını görüyoruz. Fakat bilinmelidir ki, karşı karşıya kaldığımız tüm problemlerin birinci derecede sorumlusu olduğu gibi, göç konusunda da asıl sorumlu; kontrolsüzlüğü benimseyen iktidardır!

'AK Parti'nin aradığı güvensizlik ortamına hizmet ediyor'

İfadelerinin devamında da AK Parti'yi hedef alan Karamollaoğlu, "İktidar, ne sınır güvenliğini sağlayabilmiş ne de bir göç politikası oluşturabilmiştir." dedikten sonra, Özdağ'ın çirkin üslubunu düşük perdeden eleştirerek, ırkçı söylemleri de AK Parti iktidarı ile ilişkilendirdi:

Bazı siyasilerin, tüm yabancıları kriminalize etme çabalarını ise üzülerek izliyor ve asla doğru bulmuyoruz. Bu siyasilerin sığınmacılara yönelik söylemlerinin yol açtığı tepkisellik, hükûmetin seçim sürecine girerken aradığı güvensizlik ortamına hizmet etmekte ve siyasi mühendisliğe zemin hazırlamaktadır.