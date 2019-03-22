0553 313 94 23

Karamollaoğlu: İnsanlar büyüleniyor, biz o büyüyü bozacağız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Eksiğimiz, noksanımız vardır ama biz inancımızı makam ve mevkiye alet etmeyiz, istismar etmeyiz." dedi.

22 Mart 2019 Cuma 01:02
Karamollaoğlu: İnsanlar büyüleniyor, biz o büyüyü bozacağız

Küçükçemece'deki mitingde partililerine hitap eden Karamollaoğlu, iktidara geldikleri zaman liyakata göre karar vereceklerini, şeffaf olacaklarını anlattı.

"Bizim şeffaflık anlayışımız bütün belediye hesaplarının halkın denetimine açık olması demek. Belediye bütçesine yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacağız." diyen Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Eksiğimiz, noksanımız vardır ama biz inancımızı makam ve mevkiye alet etmeyiz, istismar etmeyiz. En büyük problem kalbimizdeki Allah korkusunun çıkmasıdır. Bir icraatta bulunacağımız zaman sabaha kadar alnımızı secdeden kaldırmadan 'Ya rabbi bir icraatta bulunacağımız zaman kalbimizden bu korkuyu kaldırma' diye dua etmemiz lazım. Bu seçimler hayati önem taşıyan seçimler. İnşallah 31 Mart gecesi hepimiz secdeye kapanıp, Cenab-ı Hakkın bize verdiği görevi en güzel şekilde ifa edebilmemiz için dua edeceğiz. Yeni bir dönem başlayacak."

"Bu seçimlerde Saadet Partimiz Türkiye'nin bir numaralı partisi olacak" diyen Karamollaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizi anlayamayan kardeşlerimize de fazla bir zaman ayırmasak bile şefkatle yaklaşacağız. Onları uyandırmaya çalışacağız. Bazen insanlar öyle bir hale giriyorlar ki adeta büyüleniyorlar. O büyüyü bozmak sizin, bizim elimizde. Kucaklayacağız, ikaz edeceğiz, dua edeceğiz ve inşallah o büyü mutlaka bozulacak."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 01:02
  1. Türkiye Cumhuriyeti
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. Saadet Partisi
  4. Küçükçekmece
  5. Türkiye
  6. Sabah
  7. HABERLER

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk hackerlardan ABD ve darbeci Sisi'ye büyük şok! ABD'li askerlerin bilgilerini ele geçirdiler
    1. Türk hackerlardan ABD ve darbeci..
    2. Musul'da feribot faciasında ölü sayısı..
    3. AB Brexit'i, ayrılık anlaşmasının..
    4. Fas hükümetinden "öğretmen grevinin..
    5. Davud Nabi'nin son sözü..
    6. Mısırlı ünlü şarkıcı Şirin'e ülkesinde..
    7. 3 araştırma şirketi son anket..
    8. İç işleri Bakanı Süleyman Soylu;..
    9. İçişleri Bakanı Soylu: “PKK irtibatı..
    10. Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası..
    11. AK Parti'li belediye başkanı kaza yaptı!
    12. Karamollaoğlu: İnsanlar büyüleniyor,..
    13. Devlet memurlarıyla ilgili kararı..
    14. İçişleri Bakanı Soylu:
    15. Erdoğan'ın çağrısına karşılık..
    16. "Erbakan hocanın milli görüşünü PKK'ya..
    17. Akraba kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 3..
    18. Mardin’de uyuşturucu tacirlerine darbe
    19. Cansız bedeni bulunmuştu... Darp..
    20. Ahlat’ta Nevruz kutlamaları renkli..
    21. Katalonya Başkanı Torra için emre..
    22. "31 Mart'tan sonra yine barış ve..
    23. Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de
    24. Soylu: 'İktidar olsanız da muktedir..
    25. İzmir’deki nevruz kutlamasında PKK..
    26. Venezuela’da gerginliği tırmandıran..
    27. Suç makinesi bu sefer kaçamadı,..
    28. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "31..
    29. GÜNDEM ÖZETİ / 22 Mart 2019
    30. Irak’taki feribot faciasında ölü..
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Maduro açıkladı: Rehin alındı
    Maduro açıkladı: Rehin alındı
    ÖTV ve KDV indirimi uzatıldı!
    ÖTV ve KDV indirimi uzatıldı!