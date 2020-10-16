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Siyaset Karamollaoğlu: Hukuk ihtilalde!
Siyaset

Karamollaoğlu: Hukuk ihtilalde!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor, yerel bir mahkeme, ‘ben buna uymam’ diyor. İhtilal olduğu zaman da zaten böyle bir durum meydana gelir. İhtilal ne demek, hukukun rafa kaldırılması demek” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 10:38:00 -
Karamollaoğlu: Hukuk ihtilalde!

SP Lideri, şöyle devam etti: “Anayasa Mahkemesi üyesi bir kişinin çıkıp ışıklardan bahsetmesi gündemi altüst etti. Vay canına yav; Anayasa Mahkemesi nasıl olur da ihtilali hatırlatacak bir açıklama yapabilir? Yav bir açıklamayı bırakın siz, anayasa hükmünü hiçe sayıyorsunuz. Bugün iktidar gücü, ‘hukukun üstündeyim’ diyor.” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı AYM’nin aldığı kararları uygulamaya davet eden Karamollaoğlu, Anayasa Mahkemesinin yapısının değiştirilmesi tartışmalarına da tepki gösterdi.

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