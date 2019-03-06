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Karamollaoğlu HDP ile ittifakı itiraf etti!

Şanlıurfa ve Adıyaman'da HDP'nin belediye başkan adaylarını, Saadet Partisi lehine adaylıktan çekmesine ilişkin konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Her yerde, o bölgede yaşayan insanların tamamının oyuna talibiz. İttifak içinde değiliz. Ama illerde, ilçelerde ve beldelerde bir dirsek teması olabilir" açıklamasında bulundu.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:42
Karamollaoğlu HDP ile ittifakı itiraf etti!

Saadet Partisi Genel BaşkanıTemel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin tüm bölgelerinde aday çıkardıklarını belirten Karamollaoğlu, herhangi bir ittifakın içinde olmadıklarını söyledi.

 Karamollaoğlu, Türkiye'nin her zaman bir tehdit altında olduğuna işaret ederek, "Bu tehditlere direnme gücüne sahibiz. Dışarıdan bir tehdit altındaysak ilk yapmamız gereken birbirimizle kucaklaşmak. Farklılıklarımızı müzakerelerle halletmeye çalışmalıyız. Farklılıklarımızı zenginlik olarak gördüğümüz zaman problem kalmaz." ifadelerini kullandı.

"Erbakan'ın politikalarını terk etmedik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Rahmetli Erbakan hocamız kalksa bunlara ne der?" ifadelerine de değinen Karamollaoğlu, "Erbakan Hoca, Saadet Partisinin Genel Başkanı olarak ölmüştür. Saadet Partisi için ne demiş, söylediklerine açıp kayıtlardan bakabilirsiniz. Onun politikalarını terk etmedik. Aynı şekilde devam ettiriyoruz." şeklinde konuştu.

Karamollaoğlu, aday tercihlerinde işi ehline verdiklerini, adaylarının seçilmesi halinde, insanların hayat standartlarını yükseltmek için çabalayacaklarını dile getirdi.

HDP ile dirsek teması itirafı

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Karamollaoğlu, HDP'nin Şanlıurfa ve Adıyaman'daki adaylarını, Saadet Partisi lehine çekmesine ilişkin soruya, "Biz, her yerde, o bölgede yaşayan insanların tamamının oyuna talibiz. Geçmişte şunu da söylemiştik. Herhangi bir ittifak içinde değiliz. Ama illerde, ilçelerde ve beldelerde bir dirsek teması olabilir. Eğer bir yerde böyle bir çekilme olmuşsa o bölgenin şartları dikkate alınarak, birilerinin verdiği bir karardır. Buna ittifak denmez." cevabını verdi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:42
  1. Şanlıurfa
  2. Adıyaman
  3. Temel Karamollaoğlu
  4. Saadet Partisi
  5. HDP
  6. ittifak

YORUM YAZ

  • sukrusukru13 dk önce
    Ne dirsek teması len,Resmen orta malı olmuşsun.Dirsek temasından fazlası var o temasların.
  • CezmiCezmi46 dk önce
    Hepten ..kı yemişsen vallah ha. Bı gidişle iblisle de anlaşacaksın ha. Gafayı mı ne yemişsen lo Karomolloooo!!! Eyisen degil mi?!
  • t.şahint.şahin1 sa önce
    YAAA.hala bu milleti 70 lerin 80 lerin insanları sanıyor...söylediklerine bakınca ...bu kadarda geri zekalı ve aptal değiliz.yuuuh sana..
  • AliAli1 sa önce
    Tabi ya..dirsek teması.. Biz de yuttuk..
  • samsunlusamsunlu1 sa önce
    şu adamları adam yerine koyupta haber yapmayın bunlar insanların gözünden gönlünden silindi sıfırlandı bitti
  • Alkan Alkan 1 sa önce
    BU IBLIS DÖNEK PISLIK KARAYILANOGLU TERÖRIST LER ILE ISBIRLIGI YAPTIGI IÇIN BEYNAMAZ VE SIYONIST PISMIS SURATLI SEYTAN SURATLIYA BEN TERÖRIST DIYORUM KAREKTERSIZ INGILIZ BOZMASI HEP YÜKSEKLERDEN ATIYOR YOK BÜTÜN OYLARI ALACAKLARMIS YOK TEK BASIMIZA KAZANACAGIZ DIYOR ULAN ALÇAK IMANSIZ CENABET KAKALAKA SÜMÜKLÜ BÖCEK BELKI TERÖRISTLERIN BÜTÜN OYLARINI ALIRSINIZ DOGRU AMA TÜRK HALKI OKADAR KOYUN DEGILSIZIN GIBI BIR SEYTAN DÜZEMBAZA VE TERÖRIST LER ILE KOLKOLA GIREN SIYONIST SURATSIZA OY VERECEK MÜNAFIK IMANSIZ TASMALI DÖRT BACAKLI IT 31 MARTTA BÜTÜN TERÖRIST GRUPLARIN VE DESTEKCILERIN SONUN GELMESINE COK AZ BIR SÜRE KALDI ISTE SEÇIM AKSAMI SANDIKLAR AÇILDIGINDA SENIN GIBI DÖNEGIN TERÖRIST DESTEKCISI NIN O MUSMULA IBLIS SURATINI TELEVIZYONLARDA GÖRMEK IÇIN SABIRSIZLIKLA BEKLIYORUZ
  • SofuoğluSofuoğlu1 sa önce
    Adamın ne olduğunumikrofonlarını önüne dizen tv'lere bakın ne olduğu anlaşılır.USA'malı fox,cibiliyetsiz dizileri yayınlayan star ve eşcinselleri destekleyenleri ekranlarında arzı endam eden ve tamamen değişen tv 5.Hala bu İngiliz hayranı ne idüğü belirsiz adamını(T.K)Rahmetli ERBAKAN HOCA'nın adamı, dolayısıyla MİLLİ GÖRÜŞ'ün lideri deyip gidip bunun genel başkanı olduğu ve şu an HDP'yle aynı yöne savrulan Saadet Partisi'ne oy veren müslümanlara ne demeli?
  • GENÇTÜRK GENÇTÜRK 1 sa önce
    Size oy verenleriRabbim bildiğigibi yapsın Siz nasılmuslumansinizya.
  • kalelikaleli1 sa önce
    sen bülürsün hacı
  • receprecep1 sa önce
    dirsek teması olabilir diyor aynı yatakta karı koca gibi olmuşunuz
  • yusufyusuf1 sa önce
    yalandan ölünseydi eğer gölgesine sığındığın chp müdürü kemal ölürdü sen sallamaya devam et temell bu dünyada idare edersinde mahşerde hesabını nasıl verecen onu dusun
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    PKK ya dirsek ver , CHP ye omuz ver, sonra zinhar ittifak yok de! Ulen... Allah sizi bildiği gibi yapsın kindar haset fesattipitipler!
  • mahoagamahoaga1 sa önce
    Bu kadar seviyesizliğe rağmen hala AKP'ye muhalefet eden Saadet'liler varsa, Yeni Refah'a katılmalı, ya da BBP'ye falan, yoksa Marksist PKK'nın ekmeğine dolaylı olarak yağ sürerler.
  • kartalbeykartalbey1 sa önce
    Saadet maalesef mütedeyyin insanların gözündeki bütün ama bütün sempatisini bu adam sayesinde sıfırlamak üzere. Yazıklar olsun. Bu adama sessiz kalan Saadet camiasına da yazıklar olsun.
  • AvunmaAvunma1 sa önce
    "Erbakanın (prof. dr.) kemiklerini sızlattı" diyorlar da; geçenlerde bir milli gazete yazarı; "Erbakan da (prof. dr.) olsaydı, tıpa tıp aynısını yapardı, biz onun yolundayız" dedi; tıpa tıp doğru söyledi.

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