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Karamollaoğlu: Eleştirdiğimizde bizi kınıyorlar... Sadece dost acı söyler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu “Biz tenkitlerde bulunduğumuzda kınandığımız oluyor. Dersimiz birilerini rencide etmek değil. Dost acı söyler. Sadece dost acı söyler. Yetkililerin hatalarını gündeme getiremeyenlerin dost göründüğüne bakmayın” dedi.

26 Mayıs 2019 Pazar 00:22
Karamollaoğlu: Eleştirdiğimizde bizi kınıyorlar... Sadece dost acı söyler

İstanbul’da tekrarlanacak yerel seçimlere haftalar kala, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, iftara ev sahipliği yaptı. Parti, ‘seçimlerin kardeşlik ve huzur ortamında birlik ve beraberlik içerisinde geçmesi’ adına iftara AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım ve CHP İBB Adayı Ekrem İmamoğlu’nu davet ettiklerini açıkladı, davet üzerine İmamoğlu programa katıldı. Yıldırım ise bir başka programı olduğu gerekçesiyle katılamayacağını telgrafla bildirdi.

"Her yerde açlık ve acı var"

Programda söz alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel KaramollaoğluRamazan, kardeşliğin fakir fukaranın halinden anlama ayıdır. Ramazanın ilk yarısını tamamladık. Karnını doyurmakta zorluk çeken milyonlarca kardeşimiz var. Bu ay, memleketimizde aç olan, sıkıntıyla gününü dolduran insanlar var. Yanıbaşımızdaki Suriye’de milyonlar ülkemize sığındı. Hakikaten 3.5-4 milyondan daha fazla bile olabilir. Kimi dileniyor, kiminin yatacağı yatak bile yok. Bugün Libya’da, Yemen’de de durum farksız. Öte yandan, Afganistan, Myanmar… Nereye dönsek aynı tablo.. Özellikle Filistin de acıyla özdeleşilmiş. İsrail, ramazan öncesi saldırılarını bahanelere sığınarak sürdürüyor. Artık dışarıdan birileri bizi katletmiyor, biz birbirimizi katlediyoruz” dedi.

"Farklılıklarımıza rağmen yaşamayı öğrenmeliyiz"

Karamollaoğlu “Adaletin tesis edilmesi şart. Adalet tesis edilmezse, barış, huzur gelmez. Ramazan bunları bize hatırlatmalı. Biz ramazan ayını, kardeşlik duygularımızı pekiştirmek için bir vesile görmekle mükellefiz. Bu ay, insanların birbirlerine dostça muamele etmesi için bir vesiledir. Herkesin kendine mahsus derdi var. Biz bu dertleri dinlemezsek kardeşlik duygularımızı pekiştiremeyiz. Bir seçim arifesindeyiz. Ama seçimi bu vesileyle gündeme almaya doğru bulmuyorum. Neticede bir kişi seçilecek. Bu demokratik ortamda, biz başa gelen kişiyi tebrik edeceğiz, yanlış yaparsa da hatırlatacağız. Tenkitlerde bulunduğumuzda kınandığımız oluyor. Dersimiz birilerini rencide etmek değil. Dost acı söyler. Sadece dost acı söyler. Yetkililerin hatalarını gündeme getiremeyenlerin dost göründüğüne bakmayın. Biz dostuz. 82 milyonu kardeş görüyoruz. Farklılıklarımıza rağmen birlikte yaşamayı öğrenirsek dertlerimizi çözebiliriz” dedi.

 

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 00:22
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım
  3. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • Mehmet Mehmet 45 dk önce
    Karamollaoglu dost aci soyler diyorsun senin dostun davetine gelmis ona soyle o acisi sozleride gorlim senin safin belli oldu senden bize faydali soz olmaz bundan boyle yeni dostlarinla kal bas basa
  • tunatantunatan47 dk önce
    az saf olsak inanacağız da şükür ki basiret sahibi insanlarız.netenyahu çizgisinde siyaset yapmak ne zamandan beri "dost acı söyler"oldu.
  • İsmail mahİsmail mah47 dk önce
    Eskiler düşmanlık yapanlarla dost eski dostlarla düşman olunmaz dostluk kardeşlikmanivi dava uğruna yapılırsa hiçbir zamanda değişmez3millet vekili çıkarmak için malum partiye 9 milletvekili kazandırmaylada dava adamlığı olmaz rahmetli hocam sizin gibi yapsaydı yıllarca bu ülkeyi yönetirdi o hak dava uğruna çok acılar hüzünler yaşadı sizde o acıları yaşayanlarla yol arkadaşı oldunuz ŕabbim herşeyi gören ve bilendir inşaallah
  • NecmettinNecmettin56 dk önce
    Hadi oradan soytarı sakallı hüsnü
  • PazarcıPazarcı58 dk önce
    Sen nasıl bir dostsun ki 4benzemezle AKP yi yıkmaya çalışıyorsunama acı sözü yine AKP ye söylüyorsun böyle dostlar düşman başına. Bu soyadı çok uzun olanlardan iyice artık şüphelenmeye başladım hele İslami çağrışımlar varsa içinde.
  • AlimetinAlimetin1 sa önce
    Edebimi bozmak istemiyorum.Tüm cumhuriyet döneminde bu toplumun neredeyse %80 i itilmiş kakılmış. İlk defa son 10 yılda ancak toplumun %90 nı kaynaştırılmış, geri kalan %10 u kaynaştırılmamak için diretiliyor. Biz birlikte adalet içinde yaşamayı herkese göstermeye çalışırken, bukaramolla uzaydanmı geldi, başka bir alemdenmi geldi bilemiyorum, kalkmış birlikte yaşamayı bizlere davet ediyor yuh diyorum, tekrar yuh diyorum.
  • yorgunyorgun1 sa önce
    Ayıdan post olmaz karamaldan dost olmaz sen Allah'ın evine karşı çıktın terbiyesiz dostmuş İstanbulunnüfusu 70 binken iki adet 70 bin kapasiteli camii varmış sultan Ahmet Süleymaniye şimdi İstanbulun gayri resmi 20 milyon nüfuslu beyinsiz karamal vesselam
  • hikmehikme1 sa önce
    senden ülke menfaati için mücadele edenlere dost olamazsın. senden olsa olsa düşman olur. sen sadece türkiyeye kim düşman ise onlara dost olursun.
  • Ercan ilhan Ercan ilhan 1 sa önce
    Sen dost değilsin chp guriği ingiliz temel...

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