Karamollaoğlu, dünyanın gündemindeki olaya ilişkin konuştu: Allah'a sığınırım!

ABD'de başkanlık için Cumhuriyetçi aday Donald Trump'la Demokrat Joe Biden yarışırken, bu durum tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin gündemine de yansıdı. Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu da, ABD'deki seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, ABD'de derin devlet denilen bir sistem olduğunu söyleyerek, seçilecek başkanın tavrının yönetimde etkili olmasının yanı sıra, Pentagon'un, CIA'nın veya başka kuruluşların da etkili olduğunu belirtti.

Açıklamalarına devam eden Temel Karamollaoğlu, Joe Biden'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına da atıfta bulundu.

Karamollaoğlu Biden'la Trump'ı kıyaslayarak, "Trump sanki o kadar değilmiş gibi gözüküyor." dedi. Sözlerine devam eden Karamollaoğlu, "Ama ben yine de al birini vur ötekine derim, yani ikisinin arasında Türkiye'ye karşı çok da ciddi bir fark olacağını düşünmüyorum. Çünkü ikisi de Ortadoğu'da Büyük İsrail Projesi'nin hayata geçmesini esas gaye edinmişlerdir, Biraz kaba olacak ama ikisinin de şerrinden Allah'a sığınırım." ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.