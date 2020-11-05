  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Karamollaoğlu, dünyanın gündemindeki olaya ilişkin konuştu: Allah'a sığınırım!
Siyaset

Karamollaoğlu, dünyanın gündemindeki olaya ilişkin konuştu: Allah'a sığınırım!

Tüm dünyanın yakından takip ettiği ABD seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden arasında bir fark olmadığını belirterek, "Biraz kaba olacak ama ikisinin de şerrinden Allah'a sığınırım" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 08:18:00 -
Karamollaoğlu, dünyanın gündemindeki olaya ilişkin konuştu: Allah'a sığınırım!

ABD'de başkanlık için Cumhuriyetçi aday Donald Trump'la Demokrat Joe Biden yarışırken, bu durum tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin gündemine de yansıdı. Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu da, ABD'deki seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, ABD'de derin devlet denilen bir sistem olduğunu söyleyerek, seçilecek başkanın tavrının yönetimde etkili olmasının yanı sıra, Pentagon'un, CIA'nın veya başka kuruluşların da etkili olduğunu belirtti.

Açıklamalarına devam eden Temel Karamollaoğlu, Joe Biden'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına da atıfta bulundu.

Karamollaoğlu Biden'la Trump'ı kıyaslayarak, "Trump sanki o kadar değilmiş gibi gözüküyor." dedi. Sözlerine devam eden Karamollaoğlu, "Ama ben yine de al birini vur ötekine derim, yani ikisinin arasında Türkiye'ye karşı çok da ciddi bir fark olacağını düşünmüyorum. Çünkü ikisi de Ortadoğu'da Büyük İsrail Projesi'nin hayata geçmesini esas gaye edinmişlerdir, Biraz kaba olacak ama ikisinin de şerrinden Allah'a sığınırım." ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

şahit

biz de; bizim gibi görünüp bizden olmayanların şerrinden, fitnesinden Allah'a sığınıyoruz !!
  • Yanıtla

Güney Doğulu

SPtemel sığınsa sığınsa şer merkezi ZİLLET ittifakına, PKK, FETÖ, DHKP-C taraftarlarına sığınır.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Selçuk Bayraktar duyurdu, artık ihtiyacı kalmadı: AKINCI TİHA, bir ilki başardı!
Gündem

Selçuk Bayraktar duyurdu, artık ihtiyacı kalmadı: AKINCI TİHA, bir ilki başardı!

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 4 Kasım 2020 tarihinde gerçekl..
Türk polisi paketleyip teslim etti! Avusturya da teröristi sokağa saldı
Dünya

Türk polisi paketleyip teslim etti! Avusturya da teröristi sokağa saldı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 4 kişinin ölümüne yol açan teröristin 2018 yılında Türk polisi tarafından paketlenip Avusturya'ya teslim ed..
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Trump mı, Biden mi?' sorusuna cevap
Gündem

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Trump mı, Biden mi?' sorusuna cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de mevcut başkan Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden'ın yarıştığı başkanlık seçimini değerl..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay