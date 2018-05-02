Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu yaptı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvurdu. Bir soru üzerine Karamollaoğlu, ittifakla ilgili çalışmaların sürdüğünü, birkaç gün içinde bu konuyla ilgili açıklamaların yapılacağını belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu yapmak üzere, parti yetkilileriyle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gitti.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Karamollaoğlu, seçim sürecinde önemli bir adımı attıklarını ve adaylık başvurusunda bulunduklarını belirtti.

"100 bin imzayla başvuruyorsunuz, partinin değil, şahıs olarak aday olmuş oluyorsunuz" şeklindeki soru üzerine de Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Bunu da iktidar partisi polemik konusu haline getirmeye çalışıyor. Elbette bir şahıs olarak müracaat ediyoruz, çünkü bizim Meclis'te grubumuz yok. Ancak şu da bir gerçek ki ben Saadet Partisi'nin Genel Başkanı'yım ve Saadet Partisi benim genel başkan olmam için bir seferberlik ilan etti. Bu da gayet tabii, 'Partinin adayıdır, değildir' böyle boş laflarla, zaten memleketin en büyük çektiği sıkıntı bu, boş laflarla bizi uğraştırıyorlar, esas noktaya gelmiyorlar."