Karamollaoğlu boş salona seslendi: Anketlerde öndeyiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, her seçim öncesi iddialı açıklamalarıyla gündeme geliyor. Bununla birlikte, Erbakan hocanın çizgisinden saptığı yönünde eleştirilere maruz kalan Saadet Partisi'nin azami yüzde 1 oy alan alması dikkati çekiyor.

Salonun doluluk oranı gözlerden kaçmadı

Bir üniversitede öğrencilerin sorularını cevaplayan Karamollaoğlu yine iddialı bir çıkış yaptı. Ancak iddialı konuşmasını yaptığı salona rağbet olmadı.

"Anketlerde önde çıkıyoruz"

Karamollaoğlu, “Türkiye’deki son gelişmeler bizi çok üzdü. İktidarda bulunan partinin ismi ‘adalet ve kalkınma’ ama adalet ve kalkınmadan bahsedememek bizi üzüyor. İktidardaki güç kaybettiğini görünce saf dışı bırakmak için yalan ve iftiraya başvuruyor. Bizim anketlerde öne çıktığımızın görülmesi iktidarı ve ortağını da telaşlandırıyor” ifadelerini kullandı.