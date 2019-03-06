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Karamollaoğlu boş salona seslendi: Anketlerde öndeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Anketlere güvenmiyorum" açıklaması sonrası Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Bizim anketlerde öne çıktığımızın görülmesi iktidarı ve ortağını da telaşlandırıyor" dedi. Karamollaoğlu'nun konuşma yaptığı salonun doluluk oranı dikkatlerden kaçmadı.

06 Mart 2019 Çarşamba 08:57
Karamollaoğlu boş salona seslendi: Anketlerde öndeyiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, her seçim öncesi iddialı açıklamalarıyla gündeme geliyor. Bununla birlikte, Erbakan hocanın çizgisinden saptığı yönünde eleştirilere maruz kalan Saadet Partisi'nin azami yüzde 1 oy alan alması dikkati çekiyor. 

Salonun doluluk oranı gözlerden kaçmadı

Bir üniversitede öğrencilerin sorularını cevaplayan Karamollaoğlu yine iddialı bir çıkış yaptı. Ancak iddialı konuşmasını yaptığı salona rağbet olmadı. 

"Anketlerde önde çıkıyoruz"

Karamollaoğlu,  “Türkiye’deki son gelişmeler bizi çok üzdü. İktidarda bulunan partinin ismi ‘adalet ve kalkınma’ ama adalet ve kalkınmadan bahsedememek bizi üzüyor. İktidardaki güç kaybettiğini görünce saf dışı bırakmak için yalan ve iftiraya başvuruyor. Bizim anketlerde öne çıktığımızın görülmesi iktidarı ve ortağını da telaşlandırıyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 08:57
  1. Saadet partisi
  2. temel karamollaoğlu
  3. anket
  4. yerel seçim

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM8 dk önce
    "Münafığın üç alameti vardır: Yalan söyler, sözünde durmaz ve emanete hıyanet eder. Böyle kimse, Müslüman olduğunu söylese, namaz kılsa, oruç tutsa da münafıktır." varın gerisini siz düşünün!
  • abidin kayaabidin kaya9 dk önce
    bir insan bu kadarmı itici olur. muhafazakar görünüp CHP ile HDP ile kol kola olmanyı nasıl izah ediyor bu adam. bunu görünce aklıma sadettin köpek geliyor.
  • misafirmisafir13 dk önce
    kafası çalışan az insan olduğu için salondao kadar insan olması normal.
  • Hasan cemalHasan cemal19 dk önce
    Suratindaki manevi cirkinligi aynaya bakipbir gorebilsen seni yalaka
  • ŞanlıurfaŞanlıurfa21 dk önce
    Sivas olaylarında yerin dibine sokulan adam ile CHP kol kola; Tayyib bey nasıl birisimiş kibunları yan yana getirdi hala çözemedim.

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