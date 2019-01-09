Karamollaoğlu adaylarını tanıtacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarını tebrik etti.

Asgari ücret ve memur maaşlarına yapılan zamları değerlendiren Karamollaoğlu, bu zamların vatandaşın beklentilerini karşılamadığını söyledi.

Karamollaoğlu, Tank ve Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi konusuna da değinerek, bu kararın ülkenin ayağına kurşun sıkma etkisi yapacağını savundu.

Ziraat Bankası'na kredi kartı borcu bulunan müşterilerin yanı sıra diğer bankalara kredi kartı borcu bulunan ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşları da kapsayan uygulamayı anımsatan Karamollaoğlu, bu çalışmanın ekonomi açısından olumlu bir sonuç vermeyeceği iddiasında bulundu.

'Ankara toplantımız olacak'

Karamollaoğlu, partisinin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partisinden aday olacak il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarından 70 ismin açıklandığını hatırlatarak, "Şu anda bu rakam 115'e çıktı. Çalışmalarımız devam ediyor. Allah nasip ederse 27 Ocak'ta adaylarımızı tanıtmak için Ankara'da bir toplantımız olacak. O toplantıda adaylarımızın yüzde 95'ini, belki de yüzde 100'ünü tanıtma imkanına kavuşacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki Türk heyeti ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başkanlığındaki Amerikan heyeti arasında yapılan görüşmeyi de değerlendiren Temel Karamollaoğlu, ABD'nin Suriye meselesine ilişkin kararını değiştirdiğini ve Suriye'den çıkamayacağını kaydetti.