Karamollaoğlu, 'Adayınız üç ayda mı yıpranacak?' sorusuna çok kızdı!

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Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolloğlu'na, muhalefetin sürekli erken seçim çıkışı yaptığını hatırlatarak, erken seçim ile ilgili düşüncesini sordu. Karamollaoğlu, Yakışıklı'nın sorusuna, "Erken seçim faydalı olur kanaatindeyim ama bunun kararını Cumhurbaşkanı verir. Onun için ben sürekli erken seçim demiyorum." ifadeleri ile cevap verdi.

Yakışıklı, Saadet Partisi Genel Başkanı'na, bir erken seçim kararı alındığında, Millet İttifakı adayının kim olacağı sorusunu da yöneltti. Karamollaoğlu, "Erken seçim kararı verilmeden, aday niye söylensin ki?" dedi.

Karamollaoğlu: Adı açıklanırsa yıpranır

Karamollaoğlu, sözlerine, Millet İttifakı'nın adayının ismi açıklanırsa, seçim sürecinde yıpranacağını söyleyerek devam etti: "Benim anladığım kadarı ile AK Parti diyor ki 'Siz adayınızın ismini açıklayın, biz seçime kadar onun iflahını keseriz.' "

Hacı Yakışıklı, Temel Karamollaoğlu'na, "Yani, 'adayımız yıpranır mı diyorsunuz?" ifadesi ile karşılık verdi. Karamollaoğlu, "Tabii ki yıpranır." vurgusu yaptı.

Yakışıklı: Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yıldır yıpranmadı da sizin adayınız 3 ayda mı yıpranacak?

Yakışıklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıldır seçim kazandığını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı 20 yıldır seçim kazanıyor, yıpranmadı siz, 'adayımız üç ayda yıpranır mı?' diyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Çok sinirlendi!

Hacı Yakışıklı'nın ısrarlı "aday" sorusu karşısında verecek cevabı kalmayan Karamollaoğlu, öfkesine hakim olamayarak, görevi soru sormak olan bir gazeteciye, şöyle karşılık verdi:

"Bu o kadar boş müzakereki, daha olmayan bir şey üzerinden bunu konuşuyoruz. Bu mesele niye bu kadar önemli? Niye ilgilendiriyor?"