Karamollaoğlu: Abdullah Gül de rahatsız!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Medyascope Tv'de gazeteci Ruşen Çakır'ın sorularını cevapladı.

Temel Karamollaoğlu'na sorulan Abdullah Gül sorusuna, 'Kendisinin de bugünkü şartlardan biz rahatsızlık duyduğunu biliyorduk.' iddiasında bulundu..

Cumhurbaşkanlığı için Saadet Partisi tarafından aday gösterilen Temel Karamollaoğlu canlı yayından sorulara şu şeklinde cevap verdi.

'ABDULLAH GÜL'DE RAHATSIZ!'

CHP ile beraber bir şey yapmak istediniz. Çatı aday projesi var. Abdullah Gül konusu vardı. Bunu baya düşündünüz değil mi?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Biz Türkiye'de bir değişime ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz için teşkilatlarımızda "kimler aday olabilir" şeklinde bir çalışma oldu. Birkaç isim öne çıktı. Türkiye'de birliktelik sağlanabilirse... Ayrıca birbirleriyle farklı politikalar benimseseler de aslında değişikliğe ihtiyaç duyan siyasi yapılar da var. Bunu toplayacak isim kim diye düşünürken sayın Gül'ün adı ortaya çıktı. Kendisinin de bugünkü şartlardan biz rahatsızlık duyduğunu biliyorduk. Bundan dolayı da diğer siyasilerle görüştükten sonra kendisine bu teklifi götürmeyi uygun bulduk.

'ÇATI OLUŞMAYINCA...'

Bizim istediğimiz tarzda bir çatı oluşmayınca sayın Gül de zaten açıklamasında ifade etti, netice kesin olmadığı için imtina etti bunu da kamuoyuna duyurdu. Ancak böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu da açıkça ifade etmiş oldu. Biz bütün yolları tükettikten sonra kendi içimizde yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde arkadaşlarımız, GİK üyelerimiz, İl Başkanlarımız, Yüksek İstişare Kurulumuz benim ismim üzerinde bir ittifak sağladılar.' dedi.