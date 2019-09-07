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Karamollaoğlu: ABD olduğu sürece Suriye'de huzur olmaz

Partisinin Genel İdare Kurulu, İl Başkanları ve İl Müfettişleri toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Temel Karamollaoğlu, "ABD, Suriye probleminin bir unsuru olduğu müddetçe huzur olmaz." dedi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 15:29
Karamollaoğlu: ABD olduğu sürece Suriye'de huzur olmaz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin bir otelde gerçekleştirilen Genel İdare Kurulu, İl Başkanları ve İl Müfettişleri toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Türkiye'nin en önemli probleminin adalet olduğunu ileri süren Karamollaoğlu, adaletin tesis edilmesinin kucaklaşmayı da beraberinde getireceğini söyledi.

Karamollaoğlu, hükümete yönelik eleştirilerinin nedeninin "husumet" olmadığını dile getirerek, partisinin ülkede huzur, barış, kalkınma ve adalet olmasını istediğini vurguladı.

"ABD oldukça huzur olmaz"

Hükümetin dış politikasını doğru bulmadıklarını ifade eden Karamollaoğlu, "ABD, Suriye probleminin bir unsuru olduğu müddetçe huzur olmaz." diye konuştu.

Karamollaoğlu, güvenli bölge oluşturulması konusunda ABD ile masaya oturulmasına da tepki göstererek, Rusya ile yakınlaşmayı belli süre için makul gördüklerini ve S400 kararını desteklediklerini aktardı.

"Yeri geldiğinde çadır kurup orada hizmet ederiz"

Parti genel merkezinden tahliye edildiklerini hatırlatan Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz yeri geldiği zaman bir yerde çadırı kurup orada da hizmet edebilecek bir anlayışa sahibiz. Binalar bizim için kutsal değil. Şimdi yeni bina arıyoruz. Teşkilatlarımız kollarını sıvadılar. Bizim gibi bir partinin bu kadar büyük meblağları birdenbire toplaması mümkün değil ama kumbarada birikmiş paralar, hanım kardeşlerimizin gönderdiği bilezikler, kolyeler bin misli moral verdi."

Karamollaoğlu, Saadet Partisi teşkilatları olarak kongreye gittiklerini ifade ederek, 3 sene içerisinde erken seçim yapılabileceğini ileri sürdü.

Yapacakları kongrenin "iktidara yürüyüş kongresi" olacağına işaret eden Karamollaoğlu, partilerine verilen desteğin çığ gibi büyüdüğünü anlattı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 15:29
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Saadet Partisi
  3. ABD
  4. Suriye

YORUM YAZ

  • vatandaş rızavatandaş rıza21 dk önce
    chp ile it tifak yaparken aklın nerdeydi. orda amerika yokmuydu.
  • ismettismett34 dk önce
    adam dolar gibi dolar inip çıkıyorbuda 1 sağa 1solaçalkalıyor
  • jkjk40 dk önce
    hele şükür allaha iyi birsöz söyledi şimdiye kadar abd suriyede olduğu asla suriye çözüme kavuşmaz bu çok doğru olan mazlumlara oluyor alçak işgalcilerden dolayı
  • konyalikonyali43 dk önce
    Karamollaoğlu: Mel´unun ete bürünmüs hali.

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