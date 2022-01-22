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Kadın - Aile Karamelize soğan tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Karamelize soğan tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Yapılışı oldukça kolay olan karamelize soğan için ihtiyacınız olan tüm malzemeleri mutfağınızda kolayca bulabilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 17:23:00 - 2022-01-22 17:30:48
Karamelize soğan tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Karamelize soğan tarifi

Yapımı için malzemeler

  • 1 adet kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı elma sirkesi
  • Tuz
  • Karabiber

Karamelize soğan tarifi nasıl yapılır?

Kuru soğanı piyazlık doğrayın. Zeytinyağını tavada kızdırın. Soğanları ekleyip 2-3 dakika kadar soteleyin. Toz şeker, elma sirkesi, tuz ve karabiberi de ekleyin. Soğanlar renk alana kadar, yüksek ısıda sotelemeyi sürdürün. Afiyet olsun.

 

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