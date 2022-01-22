Karamelize soğan tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif
Yapılışı oldukça kolay olan karamelize soğan için ihtiyacınız olan tüm malzemeleri mutfağınızda kolayca bulabilirsiniz.
Karamelize soğan tarifi
Yapımı için malzemeler
- 1 adet kuru soğan
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 yemek kaşığı elma sirkesi
- Tuz
- Karabiber
Karamelize soğan tarifi nasıl yapılır?
Kuru soğanı piyazlık doğrayın. Zeytinyağını tavada kızdırın. Soğanları ekleyip 2-3 dakika kadar soteleyin. Toz şeker, elma sirkesi, tuz ve karabiberi de ekleyin. Soğanlar renk alana kadar, yüksek ısıda sotelemeyi sürdürün. Afiyet olsun.