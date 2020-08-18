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Aktüel Karaman'daki tartıştığı kişiyi tüfekle öldüren kadın ile eşi adliyeye sevk edildi
Aktüel

Karaman'daki tartıştığı kişiyi tüfekle öldüren kadın ile eşi adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-18 15:15:55 -
Karaman'daki tartıştığı kişiyi tüfekle öldüren kadın ile eşi adliyeye sevk edildi

KARAMAN (AA) - Karaman'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü ileri sürülen kadın ile eşi adliyeye sevk edildi.

Morcalı köyü yakınlarında yaşanan olayın ardından jandarma ekipleri katil zanlısı Seher E'nin eşi Oğuzhan E'yi de gözaltına aldı.

Jandarmaya teslim olduktan sonra suçunu itiraf eden Seher E'nin, ilk ifadesinde, öldürdüğü Ömer Köfün ile geçmişte arkadaşlık yaptığını söylediği öğrenildi.

Aralarındaki bu arkadaşlığı eşinin öğrendiğini, bunun üzerine Köfün ile telefonda tartıştıklarını anlatan Seher E'nin, sinirlerine hakim olamayarak, Ömer Köfün'ün bulunduğu yere gittiğini ve olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Seher E. ve eşi Oğuzhan E. adliyeye sevk edildi.

- Olay

Karaman'da 16 Ağustos'ta yaşanan olayda, arkadaşlarıyla Karaman-Bucakışla yolu Morcalı köyü yakınlarında piknik yapan Ömer Köfün, yanlarına gelen Seher E. (26) tarafından tüfekle vurulmuş, Köfün olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Seher E. olayın ardından jandarmaya teslim olmuştu.

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