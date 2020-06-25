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Aktüel

Karaman'daki silahlı kavganın 2 şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 20:08:33 -
Karaman'daki silahlı kavganın 2 şüphelisi tutuklandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavganın 2 şüphelisi tutuklandı.

Dere köyü yakınlarındaki olayın ardından çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerden ikisi jandarmadaki işlemlerinin ardında serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen E.Y. ve M.E. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Dün merkeze bağlı Dere köyü yakınlarında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla yaralanan Mutlu Tekin hayatını kaybetmiş, Bülent Tankişi yaralanmıştı.


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