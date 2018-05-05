Karaman'da yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Karaman’dan Mersin’e gitmekte olan yolcu otobüsü Çamlık mevkiine geldiği sırada motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Otobüsün yandığını fark eden şoför otobüsü yolun sağına çekerek otobüsteki yaklaşık 40 yolcuyu tahliye etti. Yolcuların tahliye edilmesinden sonra otobüs alev topuna döndü. Otobüsün yandığının bildirilmesinin ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri karayolunu trafiğe kapatırken, itfaiye de yanan otobüse müdahale etti. İtfaiye tarafından yangın söndürülürken tamamen yanan otobüs kullanılamaz hale geldi. Yol kenarında bekleyen ve korktukları gözlenen yolcular ise seyir halindeyken otobüsün bir anda arka kısmından alev aldığını söylediler. Yolcular başka bir otobüs ile gönderildi.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. İtfaiye yaptığı ön incelemede otobüsün motor kısmından alev aldığını tespit etti.

Kaynak: İHA