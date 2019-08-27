Karaman’da traktör şarampole yuvarlandı: 1 yaralı Karaman’da şarampole yuvarlanan traktörün iki tekerleği koparken, sürücü yaralandı.

Karaman’da şarampole yuvarlanan traktörün iki tekerleği koparken, sürücü yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında merkeze bağlı Çukur köyü Çakaltaşı mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen O.S. (17) yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada traktörün sol arka ve ön tekerleği koparken, sürücü O.S. yaralandı. Yaralı çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Omzunda kırık olan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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