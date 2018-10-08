Karaman'da torbacı sevgililere uyuşturucu baskını

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri F.U. ile sevgilisi N.B. isimli kadının kentte uyuşturucu madde sattığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine polis, F.U. ve N.B.'nin birlikte yaşadığı eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheliler gözaltına alınırken evde ise 900 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen F.U. tutuklandı, N.B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.