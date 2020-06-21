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Aktüel

Karaman'da tartıştığı postacının kulağını ısırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-21 12:44:54 -
Karaman'da tartıştığı postacının kulağını ısırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

KARAMAN (AA) - Karaman'da tartıştığı postacının kulağını ısırdığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi'nde posta dağıtan Onur Kızıl, teslimat yapacağı apartmana bahçesindeki köpek nedeniyle giremedi.

Kızıl, köpeğin sahiplerinden yardım istedi. Bahçeye gelen köpeğin sahibi S.Ç. ile postacı Kızıl arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda S.Ç, postacı Kızıl'ın kulağını ısırarak kopardı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kızıl, ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

Şüpheli S.Ç. gözaltına alındı.

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