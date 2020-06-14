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Aktüel

Karaman'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 01:28:31 -
Karaman'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

KARAMAN (AA) - Karaman’da çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Külhan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde aralarında husumet bulunan V.T. ile H.Ş. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.T, H.Ş'yi silahla yaraladı.

Şüpheli V.T, olay yerinden kaçarken, haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan H.Ş, sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli, cinayet büro ekipleri tarafından Larende Mahallesi 578. Sokak'ta yakalanarak gözaltına alındı.

Özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilen V.T, bir gazetecinin "Neden vurdun?" sorusuna "Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Hoşuma gitti, gittim vurdum." dedi.

Şüpheli ifadesi alınmak üzerek Karaman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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