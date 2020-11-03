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Aktüel Karaman’da silahlı kavga: 1 yaralı
Aktüel

Karaman’da silahlı kavga: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 01:27:22 -
Karaman’da silahlı kavga: 1 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman’da çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahallesi Zeytindalı Bulvarı Sebahattin Özer İş Merkezi önünde iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Mehmet Öcal av tüfeği ile yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Karaman Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekibi de olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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