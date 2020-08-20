  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı
Aktüel

Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 14:30:10 -
Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 759. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sefa Durmuş Türk, vücudunun çeşitli yerlerinden silahla yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan’ın müjdesine dair Perinçek’ten bomba iddia: Ben 2 gündür...
Gündem

Erdoğan’ın müjdesine dair Perinçek’ten bomba iddia: Ben 2 gündür...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Cuma günü müjdemiz olacak” şeklindeki sözlerine ilişkin d..
Erdoğan'ın bahsettiği büyük müjde ne olabilir? Yiğit Bulut'tan olay sözler
Gündem

Erdoğan'ın bahsettiği büyük müjde ne olabilir? Yiğit Bulut'tan olay sözler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjdenin ardından çarpıcı i..
İslam düşmanı zalim Çin bunu da yaptı! Türk camisini bakın neye çevirdi!
Dünya

İslam düşmanı zalim Çin bunu da yaptı! Türk camisini bakın neye çevirdi!

Camileri ya yıkan ya restorana veya barlara çeviren İslam düşmanı zalim Çin'in son alçaklığı da ortaya çıktı. Çin, Kaşgar Pazar Camii'ni tuv..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı