Karaman’da seyir halindeki otomobil alev aldı: Sürücü faciayı önledi!

Olay, Urgan Mahallesi 2013. Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, K.B. idaresindeki 42 DF 654 plakalı Fiat marka otomobil seyir halindeyken motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, otomobili durdurarak alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etti ve yangını kısa sürede söndürdü. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yanan araç üzerinde incelemelerde bulundu.