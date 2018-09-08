THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Karaman’da otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 19:23
Karaman’da otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, Karaman-Ereğli karayolunun birinci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şaban Kaya (55) yönetimindeki 34 GM 8831 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğini devirdikten sonra karşı şeride geçerek devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışanların bulunması nedeniyle adeta can pazarı yaşandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye tarafından sıkıştıkları yerden yapılan çalışma sonucu kurtarılırken, İbrahim Kaya (45) ile Ömer Kaya (40) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Bahriye Önal (43), Şaban Kaya (55) ve Ahmet Kaya (81) ise olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 19:23
  1. Karaman
  2. 3.SAYFA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsmail Faruk Aksu'nun yeni görevi ne oldu?
    1. İsmail Faruk Aksu'nun yeni görevi ne..
    2. Türkiye, Rusya ve İran arasındaki..
    3. Karaman’da otomobil takla attı: 2 ölü,..
    4. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    5. Devlet Bahçeli: Suriyelilerin..
    6. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    7. Ankara Keçiören nöbetçi eczane
    8. BM: Yemen barış görüşmeleri başarısız..
    9. ABD'yi zor günler bekliyor
    10. Ankara nöbetçi eczane Çankaya
    11. Ankara nöbetçi eczane Mamak
    12. Ankara nöbetçi eczane Keçiören
    13. Ankara nöbetçi eczane Yenimahalle
    14. Nöbetçi eczane Ankara Altındağ
    15. Ankara Sincan Batıkent Etimesgut..
    16. İstanbul nöbetçi eczane Beyoğlu
    17. İstanbul Beşiktaş nöbetçi eczane
    18. Fransa'da kadınlara özel taksi
    19. Nöbetçi eczane Bağcılar
    20. İstanbul nöbetçi eczane Esenyurt
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"

    Günün Karikatürü

    08 Eylül 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?