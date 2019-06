Karaman’da Okullararası Satranç Türkiye Birinciliği Finali başladı

Karaman’da 4 gün sürecek olan Okullararası Satranç Türkiye Birinciliği Finalleri düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Karaman Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu ve Ana Sponsoru Türkiye İş Bankası’nın katkılarıyla düzenlenen Okullararası Satranç Türkiye Birinciliği Finallerine 50 ilden 100 takım ve 511 sporcu katılıyor. Lütfi Elvan Kongre Merkezi’nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Bugün burada Türk Dilinin Başkenti Karamanımızda okullarımızın, öğrencilerimizin satrançla iç içe olduğu bu güzel atmosfer içinde olmak ve bu havayı solumaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bizlere bu imkânları sağlayan, her zaman yanımızda olan ve desteğini her zaman hissettiğimiz Karaman Valimiz Sayın Fahri Meral’e, böylesine büyük bir organizasyonun Karaman’da gerçekleştirilmesinde büyük emeği geçen sporun ve sporcunun dostu Milletvekilimiz Sayın Dr. Recep Şeker’e ve organizasyonun sponsorluğunu yaparak her türlü desteği bizlere sunan Karaman Belediye Başkanımız Savaş Kalaycı’ya teşekkür ediyorum. Müsabakalarda 4 gün boyunca mücadele edecek sporcularımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize başarılar diler, saygılarımı sunarım” dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili Aşkın Keleş de, "Sizlerin de çok iyi bildiği gibi satranç, çocuklarımızın hem sosyal hem de eğitim hayatlarına sayısız kazanımlar katan son derece özel ve önemli bir spor. Bu yüzden satrancın daha çok çocuğumuza dokunması için var gücümüzle çalışıyor, okullarımızda satrancın yaygınlaştırılması için çok sayıda faaliyet ve proje üretiyoruz. Bugün bura da kategorilerinde birincilik için mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Yavuz Sultan Selim’in de çok iyi bir satranç oyuncusu olduğunu belirten Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’da, “Şans ve tesadüfün değil tamamen zekanın üstünlüğüne bağlı bir oyun olan satrancın gençler arasında yaygınlaşması bizleri fazlasıyla mutlu etmekte ve yarınlar adına ümitlendirmektedir. Geçen hafta bu salonda Karaman’ın ilk kitap fuarını düzenledik. Bugün ise satranç şampiyonasına ev sahipliği yapıyoruz. Karaman Belediyesi olarak ilimizde yapılacak olan tüm etkinliklere katkı sunmaya devam edeceğiz. 4 gün sürecek müsabakalarda tüm sporcu, antrenör ve hakemlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Satranç oyununun tarihinin çok uzun yıllara dayandığını belirten AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker de, "Satranç motivasyon, konsantrasyon, sabır, karşısındaki rakibe saygı, zeka ve strateji geliştirmeyle ilgili yeri değişmeyecek önemli bir spor dalıdır. Karaman il temsilciliğimizin geçen sene Konya’da yapılan müsabakaların devamının Karaman’da yapılmasını istemesi üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ile görüşmelerimiz sonucunda bugün Satranç Türkiye Birinciliği Finallerini ilimizin ev sahipliğinde gerçekleştirmiş olduk. Burada emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanımıza, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüze, Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, Türkiye Satranç Federasyonu yönetimi ile il temsilciliğine şükranlarımızı sunuyoruz. Aynı zamanda ev sahipliği açısından bizlere bu salonu tahsis eden, konaklamalarda ve taşımada desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ben bu müsabakanın bir dostluk havası içerisinde zekanın yarıştığı ve gelecek yıllara da iyi bir stratejisinin oluştuğu iyi bir müsabaka temenni ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

Karaman’da ilk defa böyle büyük bir spor organizasyonunun gerçekleştirildiğini belirten Karaman Valisi Fahri Meral ise, “İlimizin ev sahipliğinde 50 ilden 100 takım ve 511 sporcumuzun katılımı ile Okullararası Satranç Türkiye Birinciliği Finallerini gerçekleştiriyoruz. Bu müsabakanın ilimizde gerçekleşmesinde emeği geçen başta milletvekilimiz olmak üzere, belediyemize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve Federasyon temsilcilerine çok teşekkür ediyor, müsabakalar boyunca tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyelerinin temsili açılış hamlesi ile yıldızlar ve gençler kategorilerinde 4 gün boyunca sürecek müsabakalar başladı.

Lütfi Elvan Kongre Merkezinde düzenlenen törene, Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili Aşkın Keleş, İl Temsilcilikler Koordinasyon Kurulu Başkanı Mustafa Eroğlu ile daire müdürleri ve sporcular ve vatandaşlar katıldı.