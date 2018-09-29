Karaman'da korkunç kaza: Devrilen otomobilde 3 kişi öldü
Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.29 Eylül 2018 Cumartesi 21:48
Karaman'ın Ermenek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Murat Koraş (35) yönetimindeki 70 E 7477 plakalı otomobil, Başyayla-Ermenek karayolu Katranlı köyü yol ayrımında devrildi. Kazada sürücü Koraş ile otomobilde bulunan 4 yaşındaki İkra Koraş olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan hamile Ebru Koraş, kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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