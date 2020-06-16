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Aktüel

Karaman’da kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

Karaman’da kontrolden çıkan hafif ticari aracın karşı şeride geçerek devrilmesi sonu sürücü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 18:18:26 -
Karaman’da kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

Karaman’da kontrolden çıkan hafif ticari aracın karşı şeride geçerek devrilmesi sonu sürücü yaralandı.


Kaza, Elmaşehir Mahallesinde yapımı devam eden yeni çevre yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 DTN 10 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçerek devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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