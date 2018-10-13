THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Karaman'da komşu kavgasında 37 günlük bebek ağır yaralandı

Komşular arasında evin bacasından sızan su nedeniyle çıkan kavgada, annesinin kucağındaki 37 günlük kız bebek, başına isabet eden taşla ağır yaralandı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 13:55
Karaman'da komşu kavgasında 37 günlük bebek ağır yaralandı

Olay, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 771 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı binada oturan komşular arasında, bacadan yağmur suyu sızması nedeniyle kavga çıktı. Kavgada, ev sahipleri Taşkıran ve Yıldız aileleri taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay sırasında annesi Gurbet Yıldız'ın (21) kucağında olan 37 günlük Semanur bebeğin başına taş isabet etti. Ağır yaralanan bebek, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda solunumu duran bebek, Karaman Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü.

Kavgada her iki taraftan da taş ve sopalarla yaralanan 4 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis olay ile ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 13:55
  1. Karaman
  2. Olay

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Böğürtlenin faydaları saymakla bitmiyor
    1. Böğürtlenin faydaları saymakla bitmiyor
    2. Sosyal Girişimcilik ödülleri..
    3. Saadet Partisi liderinden Brunson..
    4. Ünlü tarihçi İlber Ortaylı: Çok..
    5. Üsküdar'da 'anne'ye uyuşturucu..
    6. Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    7. Labada diye bir ot!
    8. Çakıcı'ya sahte rapor operasyonunda..
    9. Afganistan'da seçim mitingine intihar..
    10. Süper Ligin eski futbolcusu tedavisi..
    11. MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?..
    12. Weber: Türkiye hiçbir zaman AB'ye üye..
    13. Khabib, Galatasaray'ın teklifini kabul..
    14. Safer ayı duası nedir?
    15. Karaman'da komşu kavgasında 37 günlük..
    16. Eski Fenerbahçeli Kezman, tutuklanabilir
    17. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde..
    18. PKK'nın kış yapılanmasına operasyon!
    19. Bakan Bekir Pakdemirli: Gıdada iyi..
    20. Denizli'de kan donduran cinayet!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?