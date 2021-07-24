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Gündem Karaman'da komşu kavgası: 1 ölü, 6 yaralı
Gündem

Karaman'da komşu kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

Karaman’da iki komşu arasında çıkan sopalı ve silahlı kavgasında 1 kişi ölürken, 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 23:13:00 - 2021-07-24 23:18:48
Karaman'da komşu kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Çeltek Mahallesinde bulunan Emir Musa Parkı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dün akşam iki komşu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşanarak kavga çıktı. İki taraf daha sonra yatıştırılarak evlerine gönderildi.

Akşam saatlerinde aynı parkta yine iki komşu arasında sözlü tartışma yaşanarak kavga çıktı. Diğer aile bireylerinin de karıştığı sopalı silahlı kavgada Mustafa Aktaş, Zeki Tayyip T. Zekeriya A., Dursun R., Rasim A., Gülhan K. ve Fatma K., darp sonucu ve tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine kavganın yaşandığı parka çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastanede tedavi altına alındı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Aktaş (30) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası polis ekipleri hastanede ve olay yerinde geniş güvenlik tedbiri aldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan ve tüfekle ateş ettiği ileri sürülen M.A. isimli kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

 

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