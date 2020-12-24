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Aktüel Karaman'da Kazımkarabekir Belediye Başkanı'nın kullandığı otomobil devrildi: 5 yaralı
Aktüel

Karaman'da Kazımkarabekir Belediye Başkanı'nın kullandığı otomobil devrildi: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 00:13:54 -
Karaman'da Kazımkarabekir Belediye Başkanı'nın kullandığı otomobil devrildi: 5 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'ın Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu'nun kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Boyacıoğlu yönetimindeki 52 AAK 809 plakalı otomobil, Karaman - Konya kara yolunun 15. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada Başkan Boyacıoğlu ile otomobildeki 2 gelini ve 2 torunu yaralandı.

Karaman Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Başkan Boyacıoğlu ve yakınlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Boyacıoğlu'nun Karaman'dan Kazımkarabekir ilçesindeki evine giderken yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve aracın yoldan çıkarak devrildiği öğrenildi.

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