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Karaman'da karantinadaki evlerin bazı eşyaları imha edilmek üzere götürüldü

Civa ile temas eden 8 çocuktan 2’si tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilirken, karantina altına alınan evlerdeki bazı eşyalar da ekipler tarafından imha edilmek üzere toplanarak götürüldü.

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:34
Karaman'da karantinadaki evlerin bazı eşyaları imha edilmek üzere götürüldü

 Sabah iki ailenin evine gelen AFAD ekipleri, giydikleri özel kıyafetlerle civanın bulaştığı evdeki eşyaları naylona sararak evden çıkarttı. Bir kısmı da poşetlere konan eşyalar daha sonra Karaman Belediyesine ait kamyonete yüklenerek güvenli bir yere götürüldü. Yetkililer bu eşyaların daha sonra uzman ekipler tarafından imha edileceğini belirtti. Öte yandan, evlerden civa bulaşan eşyaların toplandığı sırada Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesinde tedavi gören 8 çocuktan 2’sinin taburcu edildiği haberi geldi.

 Evlerinden eşyalar alınan aileler, çocuklarının sağlık durumlarının şuan için iyi olduğunu ve kısa süre sonra çocuklarının taburcu edileceklerini söylediler. Evlerden alınan eşyaların ise Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yenileneceği de öğrenildi.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 15:34
  1. Karaman
  2. Ankara
  3. AFAD

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