Karaman'da kamyonet devrildi: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Karaman'da bir kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.20 Ağustos 2018 Pazartesi 16:39
Mesut Kaygın (42) yönetimindeki 70 FU 482 plakalı kamyonet, Karaman-Konya karayolunun 20. kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü Kaygın olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi Nuray (43), kızı Şeyda (20) ve oğlu Recep Kaygın (11) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ailenin Karaman'dan Alanya'ya bayram tatiline gittiği öğrenildi.
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