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Yerel Karaman'da kafa kafaya çarpışan iki otomobildeki ölü sayısı 3'e yükseldi
Yerel

Karaman'da kafa kafaya çarpışan iki otomobildeki ölü sayısı 3'e yükseldi

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Karaman'da kafa kafaya çarpışan iki otomobildeki ölü sayısı 3'e yükseldi

Karaman'da Zengen-Gülkaya köyü yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi; iki yaralının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Karaman'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı, hastanede tedavi gören Dudu Koraşoğlu'nun (61) da kurtarılamamasıyla 3'e yükseldi.

Kaza, 27 Eylül akşam saatlerinde merkeze bağlı Zengen-Gülkaya köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Ali T. (25) yönetimindeki 70 ADE 110 plakalı Peugeot ile Ali Koraşoğlu (63) idaresindeki 42 BET 520 plakalı Volkswagen kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Volkswagen'in sürücüsü Ali Koraşoğlu ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Abdulkadir Bilgin olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Hasan Ali T. ile yolcular Dudu Koraşoğlu, Gamze K. (31), Ahmet S. (29) ve Serkan Ö. (23) Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Dudu Koraşoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasan Ali T. ile Serkan Ö.'nün yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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