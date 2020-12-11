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Aktüel Karaman’da işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Aktüel

Karaman’da işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 22:07:21 -
Karaman’da işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman’da işçi minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kuyucu idaresindeki 70 FT 084 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi 2. Organize sanayi yolunda, Veysel Şenuysal yönetimindeki 70 FU 715 plakalı işçi minibüsü ile çarpıştı.

Otomobilde yolcu olarak bulunan Azim Çetinkaya araçta sıkıştı.

Çetinkaya, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı.

Sürücü Kuyucu, Çetinkaya ve minibüste bulunan 3 işçi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastaneye kaldırıldı.

Çetinkaya’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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