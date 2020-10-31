Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
KARAMAN (AA) - Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hamza Yaran'ın (26) kullandığı 42 DPC 36 plakalı otomobil, Karaman-Ereğli kara yolunun 6. kilometresinde, Turgut Koyuncu (70) idaresindeki 42 PK 853 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Koyuncu ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.