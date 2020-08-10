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Aktüel

Karaman'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-08-10 10:33:08 -
Karaman'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

KONYA (AA) - Karaman'ın güneybatı kesimlerinde kısa süreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor.

Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Öğleden sonra Karaman'ın güneybatı kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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