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Yaşam Karaman'da feci ölüm!
Yaşam

Karaman'da feci ölüm!

Yeniakit Publisher
2024-07-13 16:50:00 -

Karaman'da askıda kalan aracını kurtarmaya çalışan adam kanala düşerek boğuldu.

Karaman’da askıda kalan aracını kurtarmaya çalışırken su dolu kanala düşen sürücü boğularak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında merkeze bağlı Çakırbağ köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Kırdağ (55), kullandığı 70 DK 556 plakalı panelvan araçla dönmek için geri manevra yaptığı esnada kanalda askıda kaldı. Askıda kalan aracını kurtarmak için aşağı inen Kırdağ, biranda dengesini kaybederek su dolu beton kanala düştü. Sabahleyin tarlasına çalışmaya giden bir vatandaş kanalda bir kişinin olduğunu görerek durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan Kadir Kırdağ’ın hayatını kaybettiği belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kırdağ’ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Diğer yandan hayatını kaybeden Kadir Kırdağ’ın aracında bulunan alkol şişeleri dikkatlerden kaçmazken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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