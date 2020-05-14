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Aktüel

Karaman’da ev yangını

Karaman’da çıkan yangında tek katlı bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:30:31 -
Karaman’da ev yangını

Karaman’da çıkan yangında tek katlı bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Lale Köyünde M.D.’ye ait olduğu öğrenilen tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vakit kaybetmeden yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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