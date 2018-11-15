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Karaman'da emekli mimar kadının evinden 8 kamyon çöp çıkarıldı

3. kattaki dairede tek başına kalan 68 yaşındaki Emekli Mimar Aköz’ün evine giren ekipler adeta şok yaşadı.

15 Kasım 2018 Perşembe 19:23
Karaman'da emekli mimar kadının evinden 8 kamyon çöp çıkarıldı

Karaman Fenari Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'nde 3 katlı binanın son katından  kötü kokular gelmesi üzerine, binada oturanlar belediyeye başvurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Karaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü  ekipleri, emekli mimar olduğu öğrenilen A.A'nın (68) evinin odalarının çöplerle  dolu olduğunu belirledi.

 Buraya çağrılan Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde  temizlik çalışması yaptı. Evden yaklaşık 8 kamyon çöp çıkartan ekipler, daha  sonra odaları dezenfekte etti.

İhbarı yapan bina sakinlerinden İsmet Erkılıçoğlu, gazetecilere  yaptığı açıklamada, A.A'nın sürekli sokaktan eve çöp taşıdığını söyledi.

Karaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü  Musa Kılıçvur ise evden 8  kamyon çöp çıkartıldığını belirterek, "Evin durumu çok kötüydü. 8 kamyon çöp  çıkarıldı. Ev temizlendi ve ilaçlandı." dedi.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 19:23
  1. Karaman

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