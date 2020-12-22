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Aktüel Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
Aktüel

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Olayın faili 4 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 16:49:09 -
Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

KARAMAN (AA) - Karaman'da çıkan kavgada bıçaklanan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Çınar, Cedit Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde daha önceden aralarında husumet bulunan 4 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Çınar, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çınar, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan ve yaşları 18'den küçük olduğu öğrenilen 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

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