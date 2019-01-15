Karaman'da bir otomobilde ele geçirildi!
Karaman’da jandarmanın durdurarak arama yaptığı bir otomobilde ruhsatsız 3 tüfek ve 1 tabanca ele geçirilirken, araçta bulunan 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.15 Ocak 2019 Salı 16:21
Alınan bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yollarbaşı Köyü Baraj mevkisinde şüphe üzerine 42 plakalı bir otomobili durdurarak arama gerçekleştirdi.
Ruhsatsız tüfekler ve tabanca
Yapılan aramada ruhsatsız olduğu belirlenen 3 adet tüfek ile 1 adet tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığına götürüldü
Araçta bulunan E.U., S.E. ve E.T. isimli şahıslar gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
YORUM YAZ