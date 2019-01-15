Karaman'da bir otomobilde ele geçirildi!

Alınan bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yollarbaşı Köyü Baraj mevkisinde şüphe üzerine 42 plakalı bir otomobili durdurarak arama gerçekleştirdi.

Ruhsatsız tüfekler ve tabanca

Yapılan aramada ruhsatsız olduğu belirlenen 3 adet tüfek ile 1 adet tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına götürüldü

Araçta bulunan E.U., S.E. ve E.T. isimli şahıslar gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.