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Aktüel Karaman'da bir köyde uygulanan karantina sona erdi
Aktüel

Karaman'da bir köyde uygulanan karantina sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-08-20 13:50:30 -
Karaman'da bir köyde uygulanan karantina sona erdi

KARAMAN (AA) - Karaman'da merkeze bağlı Kalaba köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs vakaları nedeniyle Kalaba köyünün 4 Ağustos'ta karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca yapılan değerlendirmenin ardından, bu köyde uygulanan karantinanın kaldırıldığı ve köye giriş çıkışların serbest hale getirildiği bildirildi.

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