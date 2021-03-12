Karaman'da bir köy karantinaya alındı
Karaman'da bir köyün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Kurulun Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandığı bildirildi.
Açıklamada, merkeze bağlı Lale köyünde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle bugünden itibaren ikinci bir karara kadar karantina uygulanmasına karar verildiği belirtildi.
Kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağı kaydedildi.