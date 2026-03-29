Karaman’da alkollü sürücü dehşeti! Işıklarda bekleyen araçları biçti: 25 bin lira ceza yedi, ehliyeti uçtu!

Karaman’da üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.M.C. yönetimindeki 70 ABN 239 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, trafik ışıklarında beklemekte olan A.K. idaresindeki 42 BAR 146 plakalı Seat marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 42 BAR 146 plakalı otomobil de önünde duran 70 ACF 636 plakalı Tofaş marka otomobile çarptı. Kazada 42 BAR 146 plakalı otomobilin kadın sürücüsü A.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerince yapılan kontrolde, kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen sürücü Z.M.C.’nin 1.02 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücüye 25 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu. Sürücü daha sonra ekip aracıyla ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.