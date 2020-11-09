Karaman'da 4 binadaki karantina kaldırıldı
KARAMAN (AA) - Karaman'da 4 binada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Mehmet Alpaslan Işık Başkanlığında, Valilik toplantı salonunda toplandığı belirtildi.
Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Larende Mahallesi'ndeki 4 binada 23 Ekim'de başlatılan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.